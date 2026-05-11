プロレスさながらの睨み合い──それで自滅しては世話がない。【もっと読む】元横綱照ノ富士に大甘処分のウラ側横綱大の里、大関安青錦の看板力士2人が初日から休場となった大相撲5月場所。一人横綱の豊昇龍（26）もいきなりアクシデントだ。11日、相撲協会に休場届を提出した。昨10日の初日、結びの一番で小結高安と対戦。3月場所は仕切りで20秒以上睨み合った両者が、この日もバチバチと火花を散らした。「時間いっぱい」