この先2週間は、前半は全国的に気温が上がり、関東から九州では最高気温が30℃近くまで上がる所もあるでしょう。一方、後半は前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多くなり、湿度も高く体感はムシムシしそうです。汗拭きタオルを用意するなど、湿度対策もしましょう。16日頃からは最高気温30℃くらいまで上がる5月12日(火)〜18日(月)の前半は、本州付近が高気圧に覆われ、東日本や西日本では晴れて気温が上がりやすい日が多くなりま