歌手のイ・ジフンが、妻の三浦彩音さんがソーシャルメディア（SNS）に投稿した文章について謝罪した。イ・ジフンは9日、「こどもの日が過ぎ、オボイナル（韓国の父母の日）まで、ルヒが生まれて初めて迎える日々が新鮮だ。すぐにまた思い出になるだろうけど、一日一日がいつも幸せで楽しい。君のおかげだ。愛してる」とし、娘ルヒちゃんの写真を公開した。続けて、「うちのルヒは無塩です（髪も染めていません）。神経質になりすぎ