記事ポイント沖縄の養蜂家・知花尚海代表がYouTube番組『令和の虎』で900万円の出資を獲得現在50群のミツバチを2026年中に250群へ5倍拡大、九州・全国への展開を予定蜂蜜の6次産業化でコスメ・ミード（蜂蜜酒）まで商品ラインを拡充へ 沖縄県を拠点にはちみつ関連商品を展開する蜂蜜堂が、YouTube番組『令和の虎』で900万円の出資を獲得し、大きな注目を集めています。代表の知花尚海さんが志願者として出演し、沖縄から全国