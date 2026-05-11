韓東勲（ハン・ドンフン）前国民の力代表が釜山北区甲の国会議員補欠選挙に無所属で出馬した中、今月9日の出馬表明現場で発生した突発状況をめぐり甲論乙駁が生じている。韓前代表は同日午後、釜山北区の亀浦（クポ）市場近くのサムジ公園で出馬表明の記者会見を開き、本格的な選挙活動に入った。現場は支持者や取材陣が集まって混雑していた。韓前代表が市民にあいさつして壇上に立つ際、カメラマンが候補者の動きを追って後退し