最近、サムスン電子労組によるストライキ強行の動きをめぐり、これまで連帯と平等を強調してきた労働運動の重心が、「個人主義」と「利益中心」へ移っているとの批判が出ている。従来の労働運動圏とは距離を置いているものの、極端な実利主義を前面に押し出すことで、労働運動の公共性と説得力を弱めているとの指摘だ。10日、政府高官は「サムスン電子労組による極端な組合員の利益追求が国民的反感を高め、労働運動の後退につなが