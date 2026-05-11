記事ポイント日本全国の皮革関連企業で構成される協同組合資材連が、第16回「革のデザインコンテスト2026」を開催。6月1日より応募受付を開始しますプロダクト部門・クリエイティブ部門の2部門制で、最優秀賞には賞金20万円とイタリア「リネアペッレ」での作品展示という特典があります年齢・性別・職業・国籍不問（日本居住者の個人）で応募でき、高校生以下を対象としたユース・クリエーターズ賞も設けられています 革を素