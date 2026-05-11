記事ポイント天井用グラスウールブローとして最も低い熱伝導率0.048[W／(m・K)]を達成薄手設計で天井高さを確保しながら、勾配天井やロフトにも対応ノーバインダーウール採用でホルムアルデヒド・難燃剤を含まない安心設計 天井断熱材の選択肢が、2026年6月に新たに広がります。マグ・イゾベールが、吹込み用グラスウール断熱材の新製品を発売します。薄い設計でも高い断熱性能を発揮するため、天井スペースを有効に活用でき