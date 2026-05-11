【明治安田J1百年構想リーグ】ヴィッセル神戸 0−3 ファジアーノ岡山（5月10日／ノエビアスタジアム神戸）【映像】「岡山の重戦車」が無双ポストプレー＆アウトサイドパスファジアーノ岡山のFWルカオが、何気ないクリアボールをゴールへと結びつけた。自慢のフィジカルを活かした強靭なポストプレーと絶妙なアウトサイドパスが話題となっている。岡山は5月10日、明治安田J1百年構想リーグ第16節でヴィッセル神戸と敵地で対戦。