2児の母で俳優の北川景子（39）が、Xを更新。ノースリーブ姿の最新ショットにさまざまな声が寄せられている。【映像】北川景子のノースリーブ姿の最新ショット（複数カット）2016年1月に歌手でタレントのDAIGO（48）と結婚し、5歳の長女と2歳の長男、2人の子どもを育てている北川。SNSでは、子どものために作った手芸作品をたびたび投稿しており、DAIGOも子どもたちの写真を披露するなど、夫婦そろって仲むつまじい家族の様子