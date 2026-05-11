俳優の要潤（45）が11日までにXを更新。21年に亡くなった大物占い師の故細木数子さんをしのんだ。かつて占い師としてメディアで活躍し、一世を風靡した細木さんをめぐっては、その激動の半生を描いた戸田恵梨香主演のNetflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」が話題になっている。要は「まだ拝見出来ておらず、出演もしていませんが」とした上で、細木さんのセリフとして有名な「地獄に堕ちるわよ」をめぐる思い出を振り返った。フジテレ