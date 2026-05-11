タレントのはるな愛が１０日、日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで」で、自身を描いたＮｅｔｆｌｉｘドラマ「ＴｈｉｓｉｓＩ」では描かれなかった爆笑秘話を明かした。はるなは、自身の性別適合手術は「お店に来てくれた美容外科の先生にやってもらった。実は日本でやったんです。第一号」とコメント。「ＴｈｉｓｉｓＩ」を見たという浜田雅功は「あれ、海外やなかったんやって」と驚いたといい、はる