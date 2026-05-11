初めてのエッセイ本はベストセラー、初めての短編小説集は島清恋愛文学賞を受賞と、次々と新しいジャンルに挑戦し、快進撃を続けるヒコロヒーさん。そんな彼女を人は「令和の向田邦子」と呼ぶ。ヒコロヒーワールドと向田邦子の世界。それはどこで、どのようにつながっているのか。ご本人に向田邦子体験を聞いてみた。【写真】この記事の写真を見る（6枚）◆◆◆向田さんの作品は前からお好きでしたか？――「令和の向田邦子」と