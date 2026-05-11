タレントの渡辺満里奈が10日に自身のアメブロを更新。母の日を迎え、18歳の長男から贈られた特別なプレゼントと子どもの成長についてつづった。【映像】「大きくなってる」と話題 DAIGOの子どもたち「Happy Mother's Day！」というタイトルでブログを更新した渡辺は、長男から贈られたという真っ赤なカーネーションの写真を公開。この贈り物には特別な背景があったようで、「長男が初めてのバイト代で買ってくれた」と、長男が