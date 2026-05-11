吉本新喜劇の川畑泰史（58）が11日までにYouTube「川畑兵動のおっちゃんねる」を更新。参加した50キロのウオーキング大会の模様をアップした。大会は4月25日に開催された「淡路島うまいもんウオーク50キロ」。淡路市の防災公園をスタートし、ゴールの洲本市民広場を目指し、ひたすら歩いた。制限時間は12時間。約150人が参加した。この日のために4カ月間、歩く練習を積んだ川畑。前半は足取りも軽く、順調に歩きだした。チェックポ