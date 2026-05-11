画期的な推進技術で低燃費と清音性を向上瀬戸内海汽船は2026年5月7日、公式Xで新造高速船「AIVINT（アイヴィント）」を受け取り、広島港へ回航したと発表しました。【同じリニアジェット！】他社の「先輩船」と並ぶ「AIVINT（アイヴィント）」（画像）AIVINTは、瀬戸内海汽船の新造リニアジェット船で、船舶の推進システムで有名なドイツのフォイトが誇る画期的な推進器「フォイト・リニアジェット」を搭載した船です。燃費は3