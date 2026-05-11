犬が不幸になりやすい飼い主の甘やかし行動5つ 犬にやさしくしたい気持ちはとても大切です。ただし、「犬が喜びそうだから」と続けていることが、実は落ち着きのなさや不安、健康への負担を招いている場合もあります。 まずは、気をつけたい甘やかし行動を見ていきましょう。 1.要求吠えや要求行動に毎回応じる 吠える、前足でちょんちょんする、飛びつくといった行動にすぐ反応してしまうと、犬は「こうすれば思