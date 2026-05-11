ルーキーファームは、新千歳空港に「JERSEY BROWN SOFT（ジャージーブラウンソフト）新千歳空港店」を5月1日にオープンした。同空港への出店15周年を記念して、ソフトクリーム専門店「ジャージーブラウンソフト」にリブランドした。「自然のおいしさ、ぎゅぎゅっと。」をコンセプトに、100％十勝産ジャージー生乳にこだわったソフトクリームを提供する。商品の一例は、一番人気「ジャージーソフトクリームミルク」（490円）、受