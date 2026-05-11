ウォーカーはNPB復帰を目指している（C）産経新聞社元巨人助っ人、アダム・ウォーカーの打棒の勢いが止まらない。5月10日に行われたファーム・リーグ東地区の日本ハム戦に「4番・DH」で出場したオイシックスのウォーカーは6回の第3打席でかわりばなの福田俊を捉え、レフト線へ安打を放つと、2点をリードする7回の第4打席は二死一塁の場面、こちらも元巨人リリーバーの菊地大稀からスタンド中段に飛び込む豪快な8号2ランを放っ