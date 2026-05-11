きょう未明、名古屋市東区の路上で倒れている男性が見つかり、その後、死亡が確認されました。 【写真を見る】｢男性がうつ伏せで倒れている｣ 名古屋･東区の路上 意識不明で病院に搬送…死亡 地下鉄桜通線の高岳駅から東に200ｍ 警察によりますときょう午前4時半過ぎ、東区東桜2丁目で「路上で男性がうつ伏せで倒れている」と通りかかった男性から警察に通報がありました。 意識不明で病院に搬送… 死亡 警察官が駆けつけたとこ