映画『未来』が5月8日より劇場公開中です。『告白』『少女』『母性』など映像化作品も多い湊かなえの“集大成”と呼ばれる小説を原作としており、メガホンを取ったのは『ラーゲリより愛を込めて』や『春に散る』の瀬々敬久監督。若手の注目株のほか、黒島結菜、松坂桃李、北川景子、細田佳央太など豪華キャストの熱演も見どころの、堂々とした風格のあるヒューマンミステリーに仕上がっていました。しかも、先が気になるエンターテ