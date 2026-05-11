開幕から絶好調で、本塁打を量産している村上(C)Getty Images村上宗隆のメジャーでの快進撃は、米国でも驚きをもって報じられている。ホワイトソックスに入団して1年目の村上は現在15本塁打を記録し、本塁打数でヤンキースのアーロン・ジャッジと争う程の活躍を見せている。【動画】逆方向へ豪快弾！村上宗隆、鮮やか本塁打をチェック日本でもドジャースの大谷翔平と同じく注目を浴びているが、ドジャース専門メディア『Dodger