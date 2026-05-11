MLB公式Instagramは5月10日に投稿を更新。母の日に合わせ、ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手と母親のツーショットなどを公開しました。【写真】大谷翔平と母親のツーショット選手と母親のショットを公開同アカウントは「Today is for you, Mom」とつづり、19枚の写真と1本の動画を載せています。1枚目は1999年撮影と思われる幼少期の大谷翔平選手と母親のツーショットです。仲むつまじい様子や、子どもらしい表情の大谷