週明けの11日は、日本の東海上にある高気圧に覆われ、広い範囲で晴れていますが、梅雨に入っている沖縄・奄美地方（南西諸島）はくもりや雨となっています。ただ、東日本の太平洋側〜東北南部は大気が不安定でにわか雨の所がありそうです。今週は南西諸島も梅雨の中休みに入る見込みで、ほぼ全国的に晴れて気温が上昇し、沖縄・西日本〜東日本太平洋側では最高気温が25℃以上の夏日が続く見込みです。今週末から来週はさらに気温が