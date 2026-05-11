認知症の母が、路上で突然動かなくなってしまった。【忘れられぬ体験談】車道で転んだ母。後ろから、高校生3人組が自転車でやってきて…自分だけでは動かすのは難しい。そんな時、助けてくれた人が何人もいて......。あややさん（投稿時：東京都在住・40代女性）の介護中の体験談。＜あややさんからのおたより＞認知症の母親を自宅で介護していた10年ほど前のことです。月に1回耳鼻科へ通院していましたが、私は車の運転ができませ