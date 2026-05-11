フォークシンガー松山千春（70）が10日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。ゲスト出演したTUBE前田亘輝（61）に対し、驚きの声を上げた。TUBEは放送当日、札幌でライブを行っていた。松山は前日、親交の深い前田やバンドメンバーとすしを食べたといい、今放送に前田がゲスト出演した。松山はTUBEの代表曲「あー夏休み」を放送した上で「こいつ、声よく出てるな。最初から？」と投げかけた。前田は「ど