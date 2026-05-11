タレントのドーキンズ英里奈（33）が11日までにXを更新。高速道路を走行中に見舞われたアクシデントについてつづった。ドーキンズは「高速を走っていたら前から液体が飛んできた！！」と書き出し、「視界が遮られたので後ろに車がいないのを確認してウォッシャー液で洗浄するも全然取れない」と説明。「走行に支障がないくらいには綺麗にできたので、そのまま走って家に着いてから確認すると、粘性がある…なにこれ…しかも洗車直