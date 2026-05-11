俳優の今田美桜が11日、都内で行われたジョンソン・エンド・ジョンソンの使い捨てコンタクトレンズ『アキュビュー』の新ブランドアンバサダーに就任発表会に参加した。【全身ショット】晴れやか！ノースリーブ衣装で登場した今田美桜今田は、この季節にぴったりなホワイトの衣装で登場。トークセッションでは初めてのコンタクトレンズの思い出をトーク。「世界の見え方が変わって感動しました」と振り返る。初めては眼科でつけ