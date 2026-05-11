◇大相撲夏場所2日目（2026年5月11日両国国技館）日本相撲協会は11日、大相撲夏場所を2日目から休場した横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）の診断書を公表した。「右ハムストリングス損傷約2週間の安静を要する見込み」だった。豊昇龍は初日に小結・高安（36＝田子ノ浦部屋）の左上手投げに屈し、右太腿裏を負傷。花道奥からは車椅子に乗って両国国技館内の診療所に直行した。師匠の立浪親方（元小結・旭豊）は「体も大きく