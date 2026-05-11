アメリカのベッセント財務長官は、日本時間11日から日本を訪問します。ベッセント長官は10日、SNSへの投稿で、11日から日本と韓国を訪問すると明らかにし「実りある協議を期待している」と投稿しました。12日には高市総理大臣や片山財務大臣、日銀の植田総裁らと会談する予定で円安ドル高が続く為替動向や、イラン情勢への対応なども議題となる見通しです。ベッセント長官は13日には韓国で今週行われる米中首脳会談に向けて中国の