フジテレビ伊藤利尋アナウンサー（53）が11日、メインキャスターを務める同局系情報番組「めざましテレビ」（月〜金曜午前5時25分）に出演。男子生徒1人が死亡した磐越道のマイクロバス事故について、若山哲夫容疑者（68）が、直近で短期間に事故を繰り返していたことなどを踏まえ「何よりも、その運転能力に疑問符のつく容疑者がノーチェックで子どもを預かるバスを運転していたこと。重たい事実です」と指摘した。番組では午前7