デュア・リパが韓国のサムスン電子を相手取り、1500万ドル（約24億円）の損害賠償請求訴訟を提起した。自身の写真が同意なく使用されたという主張だ。【写真】韓国サムスン、歌手の肖像を不正使用か米メディア「バラエティ」は最近、デュア・リパ側が米カリフォルニア中部連邦地裁に対し、サムスン電子を提訴したと報じた。デュア・リパ側の弁護団は訴状で、「サムスンがテレビの梱包箱にリパの貴重なイメージおよび肖像を許可なく