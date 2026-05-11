SEVENTEENのディノが、“ピチョリン（Picheolin）”として正式デビューする。所属事務所の PLEDISエンターテインメントは5月11日、「ディノが“ピチョリン”というサブキャラクターとして正式デビューする」とし、「ピチョリンは8月3日に1stミニアルバム『吉BOARD』をリリースする」と発表した。【写真】「ボタン閉めて！」ディノ、素肌覗くスーツ姿ピチョリンはディノのサブキャラクターで、大手音楽事務所「BOMG」を率いる代表兼