セブン‐イレブン･ジャパンは、ハーゲンダッツ ジャパンと共同開発した「ハーゲンダッツ クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー」を、全国のセブン‐イレブン店舗で5月12日から順次、数量限定発売する。「クリーミーコーン」シリーズは、2017年に登場したセブン‐イレブン限定のコーン形状のアイスクリーム。クリーミーなアイスクリームとサクサクのワッフルコーンの組み合わせが特徴で、毎年、限定共同開発商品として発売している