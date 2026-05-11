気になる男性の前でお腹が鳴ったときは、変に隠すよりも緊張をほぐす材料にしたほうがいいかもしれません。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんに「デート中、空腹でお腹が『きゅるるる！』と鳴ってしまったとき、その場を和ませるためにはどんなリアクションがあるか」を教えていただきました。【１】「ゴメン！おめかしに時間かけすぎて朝ゴハン食べてないの」とデートへの気合を匂わす「さりげなく好きな気持