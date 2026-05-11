【アニメイト：「HG 1/144 アリュゼウス」など】 5月11日 販売再開 「HG 1/144 アリュゼウス」 アニメイトにて、ガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」などが販売再開している。 今回アニメイトの公式通販サイト「アニメイト オンラインショップ」にて、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」のガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」と「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士