【ARTPLA SCULPTURE WORKSキングギドラ Re:イマジネーション】 発売日・価格未定 海洋堂はXにて、プラモデル「ARTPLA SCULPTURE WORKSキングギドラ Re:イマジネーション」を第64回ホビーショーに出展することを発表した。本商品は5月13日より予約開始が行われるという。 「ARTPLA SCULPTURE WORKSキングギドラ Re:イマジネーション」は現時点では発売日