佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の11日の天気をお伝えします。「気温はどうなのか？」 11日の最高気温は、各地で25℃以上の夏日の予想です。福岡市や北九州市では26℃、久留米市では29℃の見込みです。朝と日中の気温差が大きいでしょう。調節しやすい服装を心がけましょう。 「この先の気温の予想」 今週はもう一段階気温が上がり、夏日が当たり前になりそうです。週末以降はさらに気温が上