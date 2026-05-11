1990年代に一世を風靡したラッパー、スヌープ・ドッグ（54）が MLBファンやヒップホップファンの間で大きな話題となっている。【写真を見る】話題になったギャングスタラッパー化した大谷＆山本の姿、チカーノ風など“悪そうな大谷”の数々現地時間5月2日、「F1マイアミGP」の週末イベントでライブ出演したスヌープが、ロサンゼルス・ドジャーズの大谷翔平と山本由伸の顔がデカデカとプリントされた強烈デザインのTシャツを身