ＴＢＳの吉村恵里子アナウンサーが、ビッグな愛犬をのショットを公開した。吉村アナは１１日までに自身のインスタグラムを更新。「座ったら背が同じ愛犬」と記し、ソファに座った吉村アナと頭の高さが同じ、ビッグサイズの愛犬とのツーショットをアップした。この投稿には「ヨッシー＆ココちゃんかわいい仲睦まじいショットにほっこりです」「ワンちゃん可愛いお顔」「素敵なツーショット」「おお！！いい写真」「仲良しの