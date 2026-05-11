日本相撲協会は１１日、大相撲夏場所を２日目から休場する横綱・豊昇龍（立浪）の診断書を公表した。１０日に両国国技館内の相撲診療所で受診。初日の小結・高安（田子ノ浦）との取組で負傷し、「右ハムストリングス損傷で約２週間の安静を要する見込み」との診断だった。師匠の立浪親方（元小結・旭豊）によると、豊昇龍はこの日もＭＲＩ（磁気共鳴画像）検査を受けるため、午前中に病院に行ったという。