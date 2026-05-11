あなたは読めますか？突然ですが、「夥しい」という漢字読めますか？日常会話でも強調したい時によく使われる言葉ですが、いざ漢字で書かれると読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「おびただしい」でした！夥しいは、物の数や量が非常に多いこと、あるいは程度が激しいことを意味します。単に「多い」と言うよりも、圧倒されるようなニュアンスが含まれる表現です。具体的な使い方としては、「夕暮れの空を