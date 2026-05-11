キャリア8年を誇る「令和のグラビアクイーン」沢口愛華が、11日発売のグラビアムック『PARADE(パレード)』2026春号の表紙を飾った。「グラビアってここまで遊んでいいんだ！」と本人も目からウロコが落ちたほどの衣装と小道具の演出によって、巻頭20ページ超にわたって美しさを引き出した。【写真】表紙は沢口愛華！パレード中面にも多彩な顔ぶれのグラビア中面でパレードを盛り上げるのは、居酒屋での撮影も敢行した元AKB48の