俳優の今田美桜が11日、都内で行われたジョンソン・エンド・ジョンソンの使い捨てコンタクトレンズ『アキュビュー』の新ブランドアンバサダーに就任発表会に出席した。【全身ショット】晴れやか！ノースリーブ衣装で登場した今田美桜今田は、この季節にぴったりなホワイトの衣装で登場。ジョンソン・エンド・ジョンソン ビジョンケアのステファン・ガー プレジデントから「今田さんは瞳が美しい」と伝えられると今田は「目はチ