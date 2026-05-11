タレントのホラン千秋（37）が10日放送の読売テレビ「もんくもん 皐月もんくSP」（日曜後4・30）に出演。意外な“好奇心”を明かした。公共交通機関での“もんく”を街頭調査。電車の中でキスするカップルへの困惑の声が上がった。これに、進行役・ホラン千秋は「あれって普通だったらドラマや映画でしか見れないものじゃないですか。生であんな面白いエンタメを提供してくれて…私、すっごい見ちゃう！“わあ、すっごい濃厚