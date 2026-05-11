北京市内の市場に並べられた果物＝4月（共同）【北京共同】中国国家統計局が11日発表した4月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比で1.2％上昇した。伸び率は前月から0.2ポイント拡大した。3月に3年半ぶりにプラスとなった工業品卸売物価指数（PPI）は2.8％上昇した。中東情勢の悪化による原油価格の高騰が影響した。CPIのプラスは7カ月連続。変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアCPIは1.2％の上昇で、伸び率は前月から0.1