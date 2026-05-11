岡山県警は11日、岡山市中区の住宅で、住人の高校2年女子生徒（17）と、同じ高校に通う3年男子生徒（17）の遺体が見つかったと発表した。いずれも刺し傷があったが争った跡はなく、県警は無理心中の可能性があるとみて調べている。