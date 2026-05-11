お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が11日までに自身のインスタグラムを更新。実の両親、夫との親子4ショットを披露した。「夫・つーたんから母の日サプライズプレゼント娘が書いたお絵描きをUNIQLOでプリントしたTシャツを用意してくれました！」と書き出すと、自身と夫、両親がそろいのTシャツを着てにこやかな表情を見せるショットをアップ。「1番喜んでたのは父かもしれませんマフィアのような強面の父の