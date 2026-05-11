１９９０年代の広島で正捕手として活躍した西山秀二さん（５８）は、１９年間在籍した広島を退団し、２００５年に巨人の一員となった。だがプロ２０年目のシーズンは１３試合の出場にとどまった。大阪・上宮高から南海入りして始まったプロ野球選手としての日々は、広島を離れて向かった新天地で終わりを迎えた。◇◇２００５年１０月５日。東京ドームで行われたシーズン最終戦。巨人の対戦相手は西山さんがプロ人生の