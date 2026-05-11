ゴールデンウィークが終わると、心身の不調を訴える、いわゆる「5月病」の若手従業員が増加します。経営者のなかには「甘え」だとして厳しく接する人もいますが、そこには組織の問題、マネジメントの問題が潜んでいるケースが多いのです。特定社会保険労務士の山本達矢氏が、5月病を訴える従業員への接し方や、予防策について解説します。ゴールデンウィーク明けに起こりやすい「5月病」ゴールデンウィーク明けになると、経営者か